Богота, 25 июня, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Представитель революционных вооруженных сил Колумбии (FARC-EP) выступил с опровержением слов колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса. Находящийся во Франции с визитом глава государства поспешил считать процесс сдачи оружия повстанцами завершенным в пятницу, 23 июня, сообщает испанское информационное агентство EFE.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

«Существует график сдачи оружия, согласованный государством и ополченцами 20 июня. В соответствии с ним, последний ствол и патрон мы передадим 27 числа этого месяца», — сказал корреспонденту испанского СМИ лидер FARC-EP Родриго Лондоньо по прозвищу «Тимошенко».

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Сантос же успел в прошлую пятницу отрапортовать Организации Объединенных Наций, что «100% вооружений повстанцами сданы». Это заявление вызвало небольшую полемику в Колумбии: «Тимошенко» подчеркнул, что «не следует торопить события, хотя понятно, что на днях самая мощная и самая старая во всей Латинской Америке повстанческая группа перестанет существовать».

В дополнение к сказанному, EFE сообщает также, что освобожденные сутки назад другой «партизанской» группой, ELN, голландские журналисты Дерк Йоган Болт и Эухенио Эрнест Мари Фолендер, чувствуют себя хорошо.