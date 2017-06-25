Донецк, 25 июня, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Также предусмотрена интернет-трансляция. Александр Захарченко ответит на вопросы, которые будут поступать в видео-, аудио‑ и текстовом формате.

Andrew Butko Захарченко Александр Владимирович

Анонсируя очередную Прямую линию, глава ДНР сказал:

«Во время предыдущих Прямых линий я убедился, что у большинства наших жителей, как с той, так и с этой стороны нашей западной границы, вопросы одни и те же. Что лишний раз подтверждает тот факт, что народ Донбасса — един. Поэтому мы решили не разделять в нашем общении жителей подконтрольных нам территорий и территорий Донецкой Народной Республики, подконтрольных Украине.

Разумеется, это не касается конкретных вопросов, которые возникают у наших жителей в повседневной жизни. Что касается жителей Донбасса, которые находятся на той стороне, то мы ещё раз обсудим нашу гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Напомню, что это наша стратегическая задача — воссоединение народа Донбасса и, следовательно, восстановление контроля ДНР на всей территории бывшей Донецкой области.

Мы поговорим о наших проблемах и наших планах в прямом эфире. Постараюсь честно ответить на те вопросы, которые вообще имеют ответ».