Нальчик, 25 июня, 2017, 16:50 — ИА Регнум. По факту крушения дельтаплана в Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

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Инцидент произошел в воскресенье, 25 июня, вблизи поселка Урвань Урванского района.

«Упал дельтаплан, — говорится в сообщении. — В результате происшествия погиб пилот. По предварительным данным, дельтаплан вылетел без уведомления диспетчерских служб».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые пытаются установить причины ЧП.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 25 июня в Кабардино-Балкарии рухнул легкомоторный самолет «Сигма-4». Трагедия произошла в Урванском районе республики.

Крылатая машина якобы потерпела крушение недалеко от посёлка Урвань.

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