Великий Новгород, 25 июня, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Уже шесть политических партий выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, 24 июня конференции по выдвижению кандидатов провели региональные отделения ЛДПР и «Справедливой России».

Khabar 24 Кресло руководителя

ЛДПР выдвинула для участия в выборах губернатора кандидатуру депутата Государственной думы РФ Антона Морозова, «Справедливая Россия» — депутата думы Великого Новгорода Михаила Панова.

Ранее партийные конференции по выдвижению своих кандидатов на пост губернатора Новгородской области провели ещё четыре партии: 17 июня «Единая Россия» выдвинула на эту должность временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина, 20 июня КПРФ выдвинула депутата Новгородской областной думы Ольгу Ефимову, 21 июня определились с кандидатами партии «Яблоко» и «Патриоты России». От «Яблока» на пост главы региона выдвинута председатель регионального отделения Анна Черепанова, от «Патриотов России» — Николай Захаров, который в числе трёх кандидатов участвовал в выборах главы региона в 2012 году.

Напомним, что все необходимые документы для выдвижения в облизбирком предоставил только один из претендентов — Андрей Никитин сделал это первым, 22 июня. Документы облизбирком принимает до 18:00 4 июля.

Для регистрации кандидатом в губернаторы претендентам на этот пост необходимо преодолеть 10-процентный муниципальный фильтр — то есть собрать в свою поддержку подписи 131 (максимум — 137) муниципальных депутатов и глав. Самовыдвижение на выборах губернатора Новгородской области не предусмотрено областным законом.