Вашингтон, 25 июня, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая во время предвыборной гонки вступила в сговор с Демократической партией, поступила нечестно по отношению к сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Хиллари Клинтон вступила в сговор с представителями Демократической партии, чтобы одержать победу над (…) Берни Сандерсом, — написал глава Белого дома. — Разве ей было позволено вступать в сговор? Это нечестно по отношению к Берни!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс боролся за номинацию кандидата на пост президента США от Демократической партии в ходе предвыборной гонки. Сандерса поддерживала демократическая молодежь и левые круги. Хиллари Клинтон пришлось даже скорректировать свою риторику, чтобы успешно противостоять Сандерсу.

В итоге Обама и Клинтон оказали давление на Сандерса и тому пришлось поддержать кандидатуру Клинтон, о чем он потом жалел. Но Клинтон проиграла выборы.

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