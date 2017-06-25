Бразилиа, 25 июня, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Обладателем показателем абсолютного минимума популярности является Жозе Сарней, правивший с 1985 по 1990 гг. В 1989 году положительно оценивали его президентство лишь 5% населения.

Licurgo.miranda Президент Бразилии Мишел Темер

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69% респондентов оценили работу Темера как «ужасную», еще 23% — как «плохую». В апреле 2017 года «ужасная» оценка действующему главе государства была выставлена 61% населения.

Остается напомнить, что на имидж нынешнего президента отрицательно влияют обвинения в коррупции и подготовленное Генеральной прокуратурой страны обвинительное заключение, которое, как уже сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе будет передано в Верховный Суд.