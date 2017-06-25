Луганск, 25 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. «На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель Северодонецка, сотрудник горотдела «нацполиции». По словам заявителя, к ним в отдел из военной службы правопорядка (ВСП) пришла ориентировка на помощника начальника отделения персонала штаба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитана Бидусенко Алексея Владимировича. В ориентировке указано, что капитан Бидусенко самовольно оставил свою часть, на телефонные звонки не отвечает. «Нацполиции» было предписано активно содействовать в поимке беглеца», — рассказали правоохранители ЛНР.

Цуканов М.В Совершенно секретно

По имеющейся информации, Бидусенко забрал с собой ряд секретных и совершенно секретных документов штаба 93 ОМБр. В разговорах с друзьями незадолго до побега капитан высказывал мысли об ошибочности своего решения несения службы в так называемой «АТО», заявлял, что собирается оставить войну и переехать в Луганск или Донецк.

«Личный состав МВД ЛНР ориентирован на установление местонахождения и оказание помощи Бидусенко. Данные офицера с аналогичными просьбами разосланы в Народную милицию ЛНР, а также в силовые структуры ДНР. Операторы горячей линии продолжают попытки связаться с капитаном с целью организации эвакуации его из зоны контроля ВСУ», — рассказали в Министерстве внутренних дел ЛНР.