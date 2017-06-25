Лондон, 25 июня, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Собственно источником «лёгкой паники в СМИ» стал не сам Дэвис, а интервьюировавший его корреспондент ВВС Эндрю Марр, сформулировавший вопрос провокационным образом: «А правда, что Тереза Мэй становится непопулярным лидером и её в ближайшее время могут сместить с поста лидера тори и, соответственно, провести в кресло премьера другого человека?«

Robert Sharp Дэвид Дэвис

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Под «другим человеком», пишет издание The Telegraph, имеется в виду как раз Дэвис, который поспешил заявить:

«Я думаю, у нас отличный номер один в партии. Видя, как она работает, я непроизвольно провожу параллели между ней и Маргарет Тэтчер. И не нахожу оснований не только для смены руководителя, но и даже распространения слухов об этом. Мэй — смелая, решительная, но не торопливая в своих действиях. Я ею просто восхищаюсь».

Правда, отмечает газета, Дэвид Дэвис не последовал примеру Бориса Джонсона, которого некоторое время назад СМИ «назначали» уже новым премьером. Джонсон тогда решительно ответил, что не претендует на место главы тори и кресло премьера. Дэвис подобных заявлений не делал, но сказал, что ему, «по крайне мере нужно, чтобы был хороший политический фон для успешного проведения переговоров по брекситу, а значит до конца марта 2019 года говорить вообще не о чем».