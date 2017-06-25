Тбилиси, 25 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Ереван, перевернулся в Грузии. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

Army.mil Грузинская дорога

ДТП произошло в воскресенье, 25 июня, на автомагистрали неподалеку от города Марнеули (регион Квемо Картли).

«Автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся, — говорится в сообщении. — Пострадали 3 человека. Все они — граждане Армении».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.