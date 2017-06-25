Волгоград, 25 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области дерзкий водитель внедорожника несколько метров протащил полицейского по асфальту. Инцидент произошёл накануне, 24 июня, в городе Михайловка, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По информации регионального управления СКР, в настоящее время в отношении лихача уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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В поле зрение полиции подозреваемый попал, когда в разгар праздника наглым образом въехал на своём автомобиле «Ленд Крузер 200» на заполненную людьми площадку, где проходили мероприятия ко Дню молодёжи.

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Нарушителя порядка попытались остановить сотрудники полиции. Однако, когда подошедший к водителю начальник ОГИБДД городского отдела МВД, открыл дверь машины, водитель иномарки нажал на педаль газа, протащив полицейского по асфальту несколько метров.

Инспектор полиции, ставший свидетелем происходящего, был вынужден применить табельное оружие.

«Он произвёл три выстрела, один из которых был предупредительным в воздух, а последующие два — в сторону удаляющегося автомобиля», — уточнили в СКР.

Водителю удалось скрыться, но, как оказалось, направился он в городскую больницу, поскольку получил огнестрельное ранение в область спины.

В настоящее время подозреваемый прооперирован и находится под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно нападение на сотрудника правопорядка было совершено на текущей неделе в Камышине Волгоградской области. 19 июня старший лейтенант полиции получил ранения при исполнении служебных обязанностей. Он пытался задержать грабителей, которые проникли в ювелирный магазин и похитили драгоценностей на сумму почти в 5 млн рублей.

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