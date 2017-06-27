Париж, 27 июня, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Президент Франции Макрон дал свое первое пространное интервью корреспондентам восьми крупных европейских СМИ. Читать интервью тяжело, чему способствует многоречивость француза, помноженная на изрядную долю самолюбования. Сухой остаток из речей Макрона представляет читателям обозреватель Владимир Добрынин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Некоторые из высказываний Макрона не могут не вызвать улыбки. Как иначе отреагировать на его рассуждения о том, что с него начнется Ренессанс Франции и возрождение Европы, Франция станет лидером ЕС, а он — лидером Франции, и, вместе со всем Евросоюзом, построит Европу, «которая защищает».

Но совсем иначе звучат его слова, когда обсуждение касается Сирии и Асада. Начиная с того, что Асад ему не враг, и Европе не враг, он заканчивает тем, что просто Асад «враг сирийскому народу». Французский президент, так много и красиво говорящий в данном интервью о равенстве, о демократии и о любви к справедливости, дает картину собственного понимания этих понятий. За Сирию и сирийский народ он уже все решил, дело за Россией. Которой тоже предстоит многое сделать, например, понять, что Сирия — вовсе не сфера российских интересов, Путин ошибается, когда так думает, но Макрону виднее и он не теряет надежды его переубедить.

Сменить мнение Путина француз также желает в отношении Украины, необходимости прислушиваться к международному мнению, поддержки неправительственных некоммерческих организаций, уважении свобод в России. По всем этим темам Макрон деликатно обещает и дальше просвещать российского президента в приватных беседах, вынося на публику лишь их результаты.

Макрон подчеркивает, что понимает Путина в его желании восстановить Россию в статусе великой державы. Как Макрон намерен совместить понимание путинского желания быть независимым с намерением убедить Россию отказаться от своих убеждений и интересов, не уточняется.

О других намерениях французского президента читайте здесь: Макрон: С меня начнется Ренессанс Франции и Возрождение Европы

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