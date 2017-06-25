Москва, 25 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев (ЛДПР), который раскритиковал полузащитника сборной России Юрия Жиркова за удаление в матче с Мексикой на Кубке Конфедераций, обосновал свои нападки на футболиста. Об этом он заявил сегодня, 25 июня, в интервью «Р-Спорт».

Government.ru Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

Напомним, после обидного поражения сборной России в матче против Мексики (1:2), Лебедев обрушился с критикой на российского голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Юрия Жиркова.

Про Акинфеева Лебедев заявил, что его профессиональный уровень явно не соответствует уровню национальной сборной. А Жиркову за удаление с поля надо было «дать в морду в раздевалке», считает депутат.

Напомним, Жирков уже на 9-й минуте получил жёлтую карточку. Затем в середине второго тайма он заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В РФС посчитали нападки Лебедева на Жиркова чрезмерными.

Однако депутат считает, что его возмущение вполне справедливо, и команда должна была выразить Жиркову своё негодование.

«Может быть, вчера это и было сказано немного на эмоциях, но я считаю, что команда должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка», — сказал Лебедев.

Ситуацию осложняет тот момент, что Лебедев является членом исполнительного комитета Российского футбольного союза. Комитет РФС по этике уже заявил о недопустимости подобных высказываний. Профсоюз футболистов пообещал начать разбирательство по поводу слов парламентария.

Однако Лебедев продолжает стоять на своём.

«Это происходит в любом виде спорта, в любой команде. Если игрок накосячил, и команда из-за этого проиграла, всегда есть какой-то игрок в команде, который может по-мужски решить эту проблему», — пояснил свою мысль Лебедев.