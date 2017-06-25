Нальчик, 25 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии легкомоторный самолёт «Сигма-4» рухнул на землю. По информации Южного регионального центра МЧС, трагедия произошла в Урванском районе республики.

Southern.mchs.ru Крушение самолёта в Кабардино-Балкарии

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Крылатая машина потерпела крушение днём 25 июня недалеко от посёлка Урвань.

«В 13:30 25 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что в Урванском районе на опушке леса близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет марки «Сигма-4», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пилот самолёта получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины крушения устанавливаются.

В ведомстве уточнили, что после падения самолёт загорелся. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2016 года в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии упал вертолёт. Пострадавших в результате аварии нет. Сама крылатая машина на месте ЧП не была найдена.