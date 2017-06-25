Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены переименовать улицу Пролетарской Диктатуры, проходящую вблизи здания Смольного, где размещается правительство города. Проект соответствующего постановления правительства размещен на официальном портале комитета по культуре Санкт-Петербурга. Он будет обсуждаться до 4 июля 2017 года, после чего может быть внесен на рассмотрение правительства.

Тулип Площадь «Пролетарской диктатуры», Аллея Смольного, Петербург

Улица Пролетарской Диктатуры идет от Ярославской улицы и Смольного проспекта до Таврического переулка и проходит через площадь Пролетарской Диктатуры.

С учетом решения городской Топонимической комиссии, предлагается вернуть этой улице ее историческое название — Лафонская улица.

Улица была названа в честь Софьи де Лафон (1717−1797), начальницы Смольного института благородных девиц в 1764—1797 годах, статс-дамы российского императорского двора.

Софья де Лафон (в девичестве Дюбюиссон) была дочерью французских эмигрантов-гугенотов, переселившихся в Россию из-за религиозных гонений. В 1764 году она была назначена правительницей учреждённого при Смольном монастыре Смольного института благородных девиц, с 1773 года стала его начальницей, пробыв в этой должности более 30 лет.

В 1864 году в честь Софьи де Лафон были названы Лафонская улица и Лафонская площадь (первоначально — Орловская площадь). Последняя в 1918 году получила название площадь Диктатуры. В 1952 году ее переименовали в площадь Пролетарской Диктатуры, аналогичным образом назвали и проходящую через площадь улицу.

Пока о планах по переименованию площади Пролетарской Диктатуры ничего не сообщается.

В соответствии с решением Топонимической комиссии недавно в Колпинском районе Санкт-Петербурга Володарской улице были возвращено историческое название Адмиралтейская, улица Урицкого стала Соборной, а Лагерное шоссе — Вознесенским.