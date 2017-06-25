Анапа, Краснодарский край, 25 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В Черном море в Краснодарском крае снова погибли дельфины. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. Мёртвых животных прибило к берегу одного из городских пляжей.

Sochiadm.ru Дельфин

«Ужас!!! Сидели на море в Анапе, 40 лет победы, на берегу плавали мертвые дельфины (видно, что уже не первый день) (авторская орфография и пунктуация соблюдены — прим. ИА REGNUM )», — написали участники группы «Типичная Анапа», сопроводив текст фотографиями с места.

По словам очевидцев, о произошедшем они сообщили специалистам городских служб, где их заверили, что примут меры, но только когда море успокоится.

«Море бушует уже 1,5 недели, ещё неделю будет бушевать, это ненормально, что по берегу ходят дети и получают психологическую травму, видя всё это», — негодуют пользователи.

При этом отмечается, что подобное происходит не первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля по 3 мая в Краснодарском крае погибли почти семь десятков дельфинов. Такой трагический факт вскрылся в ходе плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, которую провели специалисты Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. Мертвые животные были обнаружены в акватории Черного моря, в границах Новороссийска.

Читайте также: В акватории Черного моря продолжают гибнуть дельфины

Тогда эксперты выдвинули как минимум четыре версии гибели морских животных. Среди них — загрязнение акватории, губительное влияние гидролокаторов или других акустических систем, паразиты в организмах животных либо распространившаяся вирусная инфекция.

Возможно, к гибели дельфинов привели и сильные штормы, во время которых, по данным специалистов, у млекопитающих теряется ориентация в пространстве.

Добавим, что на днях у берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. По информации регионального ГУ МЧС, оно произошло в акватории Черного моря на глубине 10 км. С начала июня это уже третье землетрясение в курортном городе.