Ассанж призвал рядовых членов Демпартии США создать новую политическую силу
Лондон, 25 июня, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Основатель портала WiliLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал политику истеблишмента Демократической партии США и предложил рядовым членам этой партии создать новую политическую организацию. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 25 июня.
Ассанж считает, что элиты лишили Демократическую партию энергии тем, что сконцентрировались на «истерии вокруг России».
Продолжая настаивать на «связях Трампа с Россией» руководство Демпартии ведёт её в политический тупик, считает Ассанж. Он отметил, что даже сенаторы-демократы, имеющие доступ к данным разведки, вынуждены признать, что доказательств такой связи нет.
Основатель WiliLeaks указывает, что нынешний курс демократического истеблишмента привёл к тому, что насущные интересы большинства американцев, связанные с классовым неравенством, здравоохранением и высоким уровнем преступности, оказываются в тени.
Ассанж трезво указывает, что нынешняя политическая элита сама от власти не откажется, в связи с чем, рядовым членам Демократической партии следует создать новую политическую организацию.
С точки зрения активиста, в современных условиях с использованием интернет-технологий и баз данных о политических предпочтениях граждан, сделать это будет довольно просто и дёшево.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе президентской кампании 2016 года Демократическая партия во главе со своим кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон раскрутила антироссийскую истерию.
Клинтон и её команда обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела США, в частности в президентские выборы. Кроме того, соперник Клинтон республиканец Дональд Трамп был обвинён в связях с Россией.
Никаких реальных доказательств этих обвинений так и не было представлено. После поражения Клинтон на выборах демократы продолжили использовать эти лживые обвинения для подрыва администрации Трампа.