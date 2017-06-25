Лондон, 25 июня, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Основатель портала WiliLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал политику истеблишмента Демократической партии США и предложил рядовым членам этой партии создать новую политическую организацию. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 25 июня.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

Ассанж считает, что элиты лишили Демократическую партию энергии тем, что сконцентрировались на «истерии вокруг России».

Продолжая настаивать на «связях Трампа с Россией» руководство Демпартии ведёт её в политический тупик, считает Ассанж. Он отметил, что даже сенаторы-демократы, имеющие доступ к данным разведки, вынуждены признать, что доказательств такой связи нет.

Основатель WiliLeaks указывает, что нынешний курс демократического истеблишмента привёл к тому, что насущные интересы большинства американцев, связанные с классовым неравенством, здравоохранением и высоким уровнем преступности, оказываются в тени.

Ассанж трезво указывает, что нынешняя политическая элита сама от власти не откажется, в связи с чем, рядовым членам Демократической партии следует создать новую политическую организацию.

С точки зрения активиста, в современных условиях с использованием интернет-технологий и баз данных о политических предпочтениях граждан, сделать это будет довольно просто и дёшево.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе президентской кампании 2016 года Демократическая партия во главе со своим кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон раскрутила антироссийскую истерию.

Клинтон и её команда обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела США, в частности в президентские выборы. Кроме того, соперник Клинтон республиканец Дональд Трамп был обвинён в связях с Россией.

Никаких реальных доказательств этих обвинений так и не было представлено. После поражения Клинтон на выборах демократы продолжили использовать эти лживые обвинения для подрыва администрации Трампа.