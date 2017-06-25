Ньюкасл, Великобритания, 25 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на толпу людей в британском городе Ньюкасл пострадали пять человек. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает полиция региона Нортумберленд.

Tysto Столкновение

Сообщается, что наезд был совершён на пешеходов возле спортивного центра Westgate, где проходило празднование Ураза-байрама. На данный момент известно о пяти пострадавших.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и полиции. Стражи порядка задержали 42-летнюю женщину. Она была помещена под стражу.

Полицейские расследования продолжаются для установления обстоятельств произошедшего. На данный момент правоохранители не квалифицируют произошедшее как террористический акт.