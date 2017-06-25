Донецк, 25 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Киевские власти через подконтрольные украинские СМИ распространяют лживые сообщения о провокациях и диверсионной деятельности Народной милиции, чтобы сорвать «хлебное перемирие». Об этом сегодня, 25 июня, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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«25 июня ведущие украинские СМИ заявили, что якобы киевскими силовиками была обезврежена диверсионно-разведывательная группа Народной милиции ЛНР. Четыре человека из состава этой группы попали в плен, двое погибли», — рассказал Марочко, добавив, что данная информация была размещена в социальной сети Facebook 24 июня.

Сегодня, 25 июня, «новость» появилась на сайте главного украинского агентства «Укринформ» со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, а также растиражирована другими украинскими информресурсами.

«Заявляю, что это ложь. Весь личный состав Народной милиции в наличии. Потерь нет. В подразделениях проводятся плановые занятия по боевой подготовке», — сказал подполковник.

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«Ведущие украинские СМИ со ссылкой на непроверенный источник разнесли так называемую новость, во всеуслышание заявляя о провокациях и диверсионной деятельности Народной милиции при объявленном «хлебном перемирии», — добавил он.

Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что подобные сообщения имеют целью дискредитировать Народную милицию и обвинить её в срыве соглашения о перемирии.

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«Напомню, что сотрудниками СБУ проводится специальная операция по дискредитации военнослужащих Народной милиции ЛНР. Украинские спецслужбы выдают курсантов Харьковского института МВД за военнослужащих Народных Республик, попавших в плен, которые впоследствии дают признательные показания на видеокамеру с заранее подготовленным текстом при скрытых лицах и с изменением голоса», — напомнил Марочко.

Он пояснил, что такими акциями СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух военнослужащих на передовой, а также скрыть массовые случаи дезертирства и оставления позиций в своих подразделениях.

«В свою очередь, хочу заявить, что Народная милиция ЛНР придерживается «режима тишины» и соблюдает минские договоренности. Наши действия нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путём, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими силовиками территории», — отметил представитель оборонного ведомства республики.