Луганск, 25 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Сообщается, что 24 июня по территории Антрацитовского и Краснодонского районов ЛНР прошёл ураганный ветер.

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Были повреждены кровли 36 домов и хозяйственных построек в посёлке Кошары, 20 домов в посёлке Дубовской, 12 домов и четыре железобетонных опоры в селе Власовка, четыре дома и одна деревянная электроопора в посёлке Изварино.

В данный районах из-за обрывов линий электропередачи частично отсутствует электроснабжение.

По предварительным данным, в результате разгула стихии никто не пострадал.