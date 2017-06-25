Тбилиси, 25 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В Грузии завершено строительство крупной гидроэлектростанции — ШуахевиГЭС. По информации пресс-службы правительства Грузии, церемония окончания строительства станции состоялась 24 июня, и в ней принимали участие премьер-министр Георгий Квирикашвили, вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, представители осуществивших проект индийской энергокомпании «TATA POWER», норвежской компании «Clean Energy Invest», компании «Аджарисцкали Джорджия», а также региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу Ян Ван Билсен.

Gov.ge Шуахевская ГЭС

Строительство ШуахевиГЭС началось осенью 2013 года и проводилось с применением новейших технологий, что обеспечило возведение станции в кратчайшие сроки. Инвестиционная стоимость проекта составила $416 млн.

Установленная мощность электростанции составляет 187 МВт, и в зимние месяцы вся произведенная ею электроэнергия будет оставаться и использоваться в Грузии, а в летние месяцы, в период избыточной выработки будет экспортироваться в Турцию.

В период осуществления проекта на строительных работах были трудоустроены 730 граждан Грузии, а после пуска в эксплуатацию постоянные рабочие места получат 300 местных жителей.

Выступая на церемонии завершения строительства станции премьер-министр Георгий Квирикашвили поблагодарил инвесторов — норвежскую и индийскую компании, а также финансовые институты — IFC, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития, при финансовой поддержке которых был осуществлен этот проект.

«Каждый осуществленный в сфере энергетики проект, каждый новый мегаватт — это еще один шаг на пути к энергетической независимости нашей страны и усилению её безопасности. Наша важнейшая задача — в кратчайший срок заменить импортируемые энергоресурсы производимой на месте электроэнергией. А для этого необходимы единство народа и правительства, поддержка международных финансовых институтов, местных и иностранных инвесторов. Особенно хочу отметить этот проект в контексте воздействия на окружающую среду. Это первая в Грузии гидроэлектростанция, которая сертифицирована рамочной конвенцией ООН «Об изменении климата» за сокращение выделения углерода и тепличных газов на 200 тысяч тонн в год. Также хочу отметить технические характеристики ШуахевиГЭС, её 37-километровый тоннель, который является вторым в мире по величине», — заявил Георгий Квирикашвили, выступая в Шуахеви.

Премьер поблагодарил компанию «Аджарисцкали» за осуществленные параллельно этому проекту социальные и гуманитарные проекты в высокогорных селах Аджарской автономной республики. Георгий Квирикашвили выразил благодарность министру энергетики Кахе Каладзе, сообщил, что у Кахи Каладзе очень интересные политические планы, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Согласно неофициальной информации, правящая партия «Грузинская мечта» собирается выдвинуть кандидатуру Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси на предстоящих местных выборах.