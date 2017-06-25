Ньюкасл, Великобритания, 25 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Сообщается, что автомобиль протаранил толпу людей, среди которых, в основном были семьи, шедшие на праздничную молитву в ближайшую мечеть по случаю праздника Ураза-байрам.

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Точная информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, среди пострадавших могут быть дети.

На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.

Информация уточняется.