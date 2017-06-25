Автомобиль въехал в толпу людей в британском городе Ньюкасл
Ньюкасл, Великобритания, 25 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Сообщается, что автомобиль протаранил толпу людей, среди которых, в основном были семьи, шедшие на праздничную молитву в ближайшую мечеть по случаю праздника Ураза-байрам.
Pixabay.com
Автомобиль
Точная информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, среди пострадавших могут быть дети.
На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.
Информация уточняется.