Москва, 25 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну и премьер-министру этой страны Навазу Шарифу в связи с массовой гибелью людей при возгорании бензовоза в Пенджабе. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в провинции Пенджаб. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших», — сказано в телеграмме президента.

Напомним, в Пенджабе на востоке Пакистана перевернулся многотонный бензовоз. Цистерна с топливом получила пробоины и горючее начало выливаться на дорогу.

Местные жители и проезжавшие мимо автолюбители бросились собирать бензин, выливающийся из бензовоза.

По словам очевидцев, кто-то из людей курил сигареты. По всей видимости это и привело к возгоранию топлива.

По последним данным, в результате возгорания бензовоза погибли 140 человек.