Тахтамукайский район, Адыгея, 25 июня, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Скандал, который разразился в Адыгее после заявления учащейся школы №1 о незаконной выдаче золотой медали её однокласснице, дошёл до следственных органов. По информации ведомства, по сообщению выпускницы проводится проверка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Semenov.m7 Золотая медаль

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В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники следственного отдела по Тахтамукайскому району следственного управления СКР по Республике Адыгея.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое заявление награждённая медалью школьница Рузанна Туко сделала на выпускном вечере 21 июня. По словам девушки, её одноклассница Заира Паранук незаслуженно получила медаль только лишь из-за того, что является дочерью чиновника в районной системе образования.

Напомним, видео с обвинением одноклассницы в получении липовой медали «За особые успехи в учении» школьница выложила в сеть. Разоблачительное заявление выпускницы вызвало широкий резонанс. Для проверки обоснованности обвинений в Тахтамукайский район была направлена комиссия республиканского министерства образования.

Результаты долго ждать не заставили. Было установлено, что руководитель управления образования Тахтамукайского района Светалана Паранук нарушила федеральный закон «О противодействии коррупции», поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Более того, чиновник не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения госэкзамена, где сдавала испытания её дочь. Приказом главы Тахтамукайского района женщина была уволена с должности.

При этом данные видеоархива не ставят под сомнение объективность проведения ЕГЭ. Дочь бывшего руководителя управления образования сдала итоговое испытание по трём дисциплинам, заработав следующие баллы: математика — 33, обществознание — 56, русский язык — 69. Свою медаль девушка решила добровольно сдать, написав соответствующее заявление.

«Педсовет школы и родительский комитет приняли решение удовлетворить заявление девушки», — уточнил министр образования и науки АдыгеиАнзаур Керашев.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией и по этическим соображениям директору средней школы №1 Тахтамукайского района был объявлен выговор.

По некоторым данным, весь выпускной класс, в котором произошёл скандал, из-за случившегося пока не получил свои аттестаты. Аттестатов также ждут четверо медалистов.