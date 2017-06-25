Калуга, 25 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Семь призывников из Калуги отправятся 26 июня для прохождения службы на Черноморский флот Российской Федерации, причем некоторым посчастливиться попасть на малый ракетный корабль «Мираж», с которым город Калуга активно поддерживает шефские связи.

Пресс-служба городской управы Калуги Призывники

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, с моряками-черноморцами областной центр дружит с 1993 года. Ранее более 300 молодых калужан отслужили на нём, в том числе на подшефном крейсере «Мираж».

"Много моих товарищей уже прошли службу на флоте, и я слышал о ней только очень хорошие отзывы. Это мой обдуманный выбор служить в ВМФ», — сказал призывник Антон Меркулов.

Представители Калуги намерены посещать Севастополь и подшефный крейсер «Мираж». Ближайшая поездка калужской делегации может состояться уже 30 июля — в День Военно-Морского флота РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, малый ракетный корабль Черноморского флота «Мираж» относится к кораблям проекта 1234, он предназначен для защиты морских коммуникаций, охраны конвоев, борьбы с надводными кораблями в прибрежных районах и имеет на борту крылатые ракеты «Малахит».

Напомним, в весенний призыв 2017 года служить в армию из Калужской области отправятся около тысячи человек. Калужские призывники будут направлены во все виды и рода Вооруженных сил РФ, а также войска Национальной гвардии.

Между тем по состоянию здоровья признаны годными к службе в армии и на флоте 8 из 10 призывников.

Всего же ходе призыва 2017 года на военную службу в России будут направлены 142 тыс. человек.