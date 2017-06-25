Мадрид, 25 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. На фоне более злободневного вопроса об отделении или неотделении Каталонии, вопрос о судьбе монархии для испанцев не выглядит животрепещущим, однако есть в стране партия, которая регулярно говорит, что стране пора избавиться от такого пережитка, традиции, которая «дорого стоит» и установить республиканскую форму правления. Это — Испанская социалистическая рабочая партия, которая только что в повестку своего очередного Конгресса внесла в очередной раз вопрос о монархии в Испании. Проведенное по заказу руководства соцпартии социальное исследование показало, что большинству испанцев король (Фелипе VI, который только что отметил трехлетие восхождения на престол) в качестве главы государства жить не мешает.

Casa Rosada Argentina Фелипе VI

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61,8% опрошенных считает, что нужно оставить всё как есть, то есть сохранить Испанию в виде парламентской монархии. Только 25,4% выступили за преобразование страны в парламентскую республику, а 12,8% предпочли сохранить своё мнение в тайне. Стремление к республиканской форме правления наиболее заметно у молодежи (18 — 29 лет) — 52,5% избирателей этой возрастной группы выступают за ликвидацию монархии.

Что касается той роли, которую исполняет нынешний король (согласно Конституции), то в основном испанцев всё устраивает: монарх ставит подписи на указах и законах, которые принимает правительство и парламент. Сам суверен с законодательной инициативой не выступает, поправок в написанное парламентариями не вносит, но без его росчерка пера ни одна норма не считается действительной.

59,3% считают, что король должен продолжать «царствовать, но не править», а 31,1% полагают, что «надо бы увеличить сферу компетенции Фелипе VI». Подавляющее большинство — 70,3% респондентов оценивают деятельность дона Фелипе на своем посту, как «хорошую или очень хорошую». 74,1% уверены, что «королевская чета является оптимальными послами доброй воли Испании за рубежом».