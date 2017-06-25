Герат, Афганистан, 25 июня, 2017, 12:38 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 сотрудников афганской полиции погибли в результате нападения боевиков террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной провинции Афганистана Герат. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает TOLOnews.

ResoluteSupportMedia Афганские полицейские

Сообщается, что талибы атаковали контроль-пропускной пункт на дамбе. В результате нападения были убиты как минимум 10 сотрудников полиции. Боевики забрали их оружие и скрылись.

Ещё четверо сотрудников полиции получили ранения.

По данным управления полиции в провинции Герат, в результате боестолкновения были ликвидированы четыре боевика.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает контролировать значительные регионы Афганистана и совершать теракты и нападения в городах, подконтрольных центральному правительству.