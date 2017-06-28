Москва, 28 июня, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Интервью получило широкий резонанс, было обсуждено и в соцсетях, и на различных интернет-порталах, и в главных телевизионных передачах. Неудивительно: интервью поставило массу вопросов. Где грань между русофобией и яростной русофобией? В чем смысл Нобелевской премии? Наконец, почему искаженное восприятие действительности кажется человеку единственно адекватным до такой степени, что он вполне «понимает мотивы» тех, кто физически уничтожает носителей других убеждений?

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Алексиевич

Основная претензия как части российских «свидомитов», так и западных пропагандистов сводится к тому, что Алексиевич думала, что разговаривает с корреспондентом другого издания. Увы, это не удаляет из сказанного ею ни единого слова. Теперь вся России знает, что, по мнению патентованного гуманиста Светланы Алексиевич, подлое убийство Олеся Бузины — это понятно, нечего было писать, чего попадя; что русскоязычному населению Украины надо запретить говорить на том языке, на котором они думают (а это 83% населения); что вера человека — это «его проблема» (именно проблема). На этом фоне привычные агитки о «русских танках на Донбассе» и набившая оскомину «аннексия Крыма» проходят даже как-то блекло: это, в конце концов, мы и так постоянно слышим от самых активных приверженцев киевской хунты. Тем более что последующий звонок нобелиату от известных пранкеров подтвердил ее приверженность майданным «идеалам». «Выдающемуся гуманисту современности» польстило предложение быть награжденной орденом озверевшего карателя: «Это еще раз показывает, что я не отступаюсь от своих убеждений», сказала она.

Остается лишь удивляться тем, кто обвиняет интервью в провокационности: абсолютно корректная реакция журналиста, сдержанно реагирующего на прямые оскорбления в адрес российского народа, российского государства, российской истории (и, в конце концов, самого себя лично), в нем отсутствуют какая-либо провокационность и тем более хамство, оно позволило читателю получше узнать нобелевского лауреата.

Читайте полностью скандальное интервью с нобелиатом Светланой Алексиевич: «Вы просто набор пропаганды»: запрещённое и откровенное интервью Алексиевич

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