И снова стреляют: в Дагестане убиты два предполагаемых боевика
Махачкала, 25 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В городе Хасавюрте Республики Дагестан вновь слышны выстрелы. Посягательство на жизнь сотрудников полиции совершили неизвестные, автомобиль которых был остановлен стражами порядка для проверки документов.
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Однако на законные требования находившиеся в автомобиле «ВАЗ» люди отреагировали стрельбой. При попытке задержания злоумышленников двое предполагаемых боевиков были убиты ответным огнём.
Личности убитых установлены, но в интересах следствия информация о них не разглашается, пишет РИА «Дагестан».
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По данным источника в правоохранительных органах, установлено, что убитые входили в хасавюртовскую бандгруппу, сообщает «АиФ-Дагестан». Ранее они выполняли роль пособников членов этой же банды.
В легковом автомобиле найдены два пистолета. В Хасавюрте введён режим контртеррористической операции. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». О раненых и убитых со стороны силовиков не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, нападение на силовиков в Дагестане было совершено и 6 июня 2017 года. В Лакском районе республики мужчина бросил гранату в сторону полицейских и начал стрелять. Ответным огнём вооружённый бандит — житель села Бакигли Лакского района Магомед Гамаев — был уничтожен. На месте происшествия были обнаружены автоматическое оружие, граната и самодельное взрывное устройство. Личность боевика установлена.
А в середине мая 2017 года недалеко от Махачкалы был нейтрализован Камал Гокжоев, 1985 года рождения. Он являлся активным участником «хасавюртовского» бандформирования. На просьбу сотрудников полиции остановиться он открыл стрельбу по силовикам. Ответным огнём боевик был уничтожен на месте. У убитого был найден пистолет.