Махачкала, 25 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В городе Хасавюрте Республики Дагестан вновь слышны выстрелы. Посягательство на жизнь сотрудников полиции совершили неизвестные, автомобиль которых был остановлен стражами порядка для проверки документов.

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Однако на законные требования находившиеся в автомобиле «ВАЗ» люди отреагировали стрельбой. При попытке задержания злоумышленников двое предполагаемых боевиков были убиты ответным огнём.

Личности убитых установлены, но в интересах следствия информация о них не разглашается, пишет РИА «Дагестан».

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По данным источника в правоохранительных органах, установлено, что убитые входили в хасавюртовскую бандгруппу, сообщает «АиФ-Дагестан». Ранее они выполняли роль пособников членов этой же банды.

В легковом автомобиле найдены два пистолета. В Хасавюрте введён режим контртеррористической операции. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». О раненых и убитых со стороны силовиков не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на силовиков в Дагестане было совершено и 6 июня 2017 года. В Лакском районе республики мужчина бросил гранату в сторону полицейских и начал стрелять. Ответным огнём вооружённый бандит — житель села Бакигли Лакского района Магомед Гамаев — был уничтожен. На месте происшествия были обнаружены автоматическое оружие, граната и самодельное взрывное устройство. Личность боевика установлена.

А в середине мая 2017 года недалеко от Махачкалы был нейтрализован Камал Гокжоев, 1985 года рождения. Он являл­ся активным участником «хасавюр­товского» бандформирования. На просьбу сотрудников полиции остановиться он открыл стрельбу по силовикам. Ответным огнём боевик был уничтожен на месте. У убитого был найден пистолет.