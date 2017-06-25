Вашингтон, 25 июня, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что Российская Федерация якобы многие годы предпринимает попытки подорвать демократию в США. Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу MSNBC, опубликованному сегодня, 25 июня.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Разведывательное сообщество говорило, что в эти выборы вмешивались русские, и делали это не самым оригинальным способом. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию», — безапелляционно заявил Помпео.

Директор ЦРУ отметил, что в некоторой степени «вмешательство русских» уже давно не новость, но это определенно в большей степени акцентирует внимание на «нашей способности думать, как их остановить».

Примечательно, что когда журналист спросил Помпео, есть ли у него доказательства того самого «вмешательства русских» в американские выборы, директор ЦРУ ответил отрицательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийскую истерию в США раздули демократы в период президентской гонки в 2016 году.

Хиллари Клинтон и её команда обвинили Россию во вмешательстве в процесс американских президентских выборов, а также в связях Дональда Трампа с Россией.

Все эти обвинения носили исключительно голословный характер и не были подкреплены никакими доказательствами. Тем не менее после победы Трампа демократы продолжили использовать эти обвинения для давления на новую администрацию.