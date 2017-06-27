Тбилиси, 27 июня, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Конституционные изменения, продолжающие оставаться центральной темой внутриполитической жизни Грузии, продолжают наталкиваться на противоборство различных подходов, демонстрируемых участниками дискуссии. О том, что препятствует достижению договоренности по этому важному для Грузии вопросу, пишет постоянный автор ИА REGNUM Ирины Инашвили.

Иван Шилов REGNUM Ираклий Кобахидзе

На волне рассуждений об итогах 111-й пленарной сессии Венецианской комиссии, где и было принято заключение с рекомендациями по проекту изменений в Конституцию Грузии, правящая партия и ее оппоненты сделали очередные заявления, которые не только не приблизили их к достижению консенсуса, но и, судя по создавшейся ситуации, еще больше отдалили от него.

По существу, речь идет о вынесении решений по вопросу местных бюджетов, а вторая тема обсуждения связана с представлением и утверждением кандидатов в судьи Верховного суда. Венецианская комиссия предлагает отстранить парламент от этого процесса, с чем правящая партия Грузии также не согласна, и намерена убедить комиссию в правильности собственной позиции. Каждая из сторон намерена бороться за принятие соответствующих проектов в их понимании.

Интересны методы, с помощью которых предполагается вести эту борьбу. Со стороны президента предлагается широкое обсуждение с участием председателя парламента, премьер-министра, народного защитника, политических партий, неправительственных организаций, экспертов и бизнес-ассоциаций. Таким образом, предлагается максимально широкое освещение диалога и участие в нем всех экспертных групп общества.

Со стороны же правящей партии и парламента предложение заключается в организации последовательных консультаций для «приведения рекомендаций Венецианской комиссии в соответствие с реалиями современной Грузии». Как видно из сопоставления позиций, пока что до согласия сторон еще очень далеко.

Подробности читайте в статье: Грузия: Очередной антиконсенсус

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