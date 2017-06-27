Калининград, 27 июня, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Юные годы космонавта Виктора Пацаева прошли на калининградской земле, в городе Нестерове. Именно отсюда, окончив местную школу, он отправился учиться в Пензенский индустриальный институт. О молодых годах будущего космонавта-героя и воспоминаниях родных и близких Виктора, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

Gctc.ru Значок из серии «СССР. Герои космоса» с изображением Виктора Пацаева

Экипаж Добровольский, Волков и Пацаев стали первыми, кто испытал новый космический комплекс — орбитальную станцию «Салют» и транспортный корабль «Союз-11». Полёт продолжался в течение 23 суток 18 часов 21 минуты 43 секунд и, по словам тогдашнего президента Академии наук СССР Всеволода Келдыша, на то время являлся самым продолжительным в истории человечества полетом в космосе. На обратном пути к Земле случилась катастрофа, из-за разгерметизации спускаемого аппарата экипаж корабля погиб. Это произошло 30 июня 1971 года.

В официальной биографии космонавта, опубликованной в «Правде», также был вырезан калининградский период жизни. Читаем: «Инженер-испытатель Пацаев родился 19 июня 1933 года в городе Актюбинске Казахской ССР. После окончания средней школы поступил учиться в Пензенский индустриальный институт, который закончил в 1955 году». Но всё же калининградцы почтили память своего земляка, увековечив его имя в стихе. Это сделал поэт из города Гусева (20 км от Нестерова) Илья Баевский, который в кратчайшие сроки написал стихотворение под названием «Матросовы космического боя». И его опубликовали в «Калининградской правде» уже 1 июля. Там есть такие строки:

«Их с нами нет, сердца их не согреть,

Над ними звезды алые мерцают.

Есть счастье в том, чтоб жить и умереть,

Как Добровольский, Волков и Пацаев».

Какой след оставила в памяти Виктора Пацаева калининградская земля? Хранил ли космонавт воспоминания в сердце о своей второй Родине? Может, совсем не случайно у корабля «Союз-11» был «калининградский» позывной — «Янтарь»? И потом — фактически Пацаев ценой своей жизни спас от неминуемой гибели другого калининградца Алексея Леонова, который должен был лететь на «Союзе-11» в составе основной группы.

Читайте подробности в статье: Виктор Пацаев — Матросов космического боя

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