Рязань, 27 июня, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Предвыборная гонка за должность губернатора Рязанской области набирает обороты. Ведущие партии определились с кандидатами участников. Кого же предложат рязанскому избирателю на сей раз, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

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В феврале 2017 года бывший глава региона Олег Ковалев досрочно сложил полномочия. Причиной стал его возраст и то, что, по его мнению, в области сложилась идеальная ситуация для смены регионального лидера. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов. Именно Любимова выдвинула своим кандидатом «Единая Россия». Предвыборная программа кандидата «ЕР» еще не опубликована, но известно, что в ней будут подняты темы здравоохранения и увеличения инвестиций.

Справедливороссы решили доверить представление своей партии на выборах депутату областной думы Сергею Пупкову. Выбор кандидата происходил в условиях жестокого кадрового голода, что побудило лидера «Справедливой России» Сергея Миронова обратиться к ЛДПР и КПРФ с предложением выдвинуть единого кандидата. На место такого объединяющего лидера предлагалось выдвинуть ЛДПРовца Александра Шерина.

Но КПРФ вместо этого пошла на несколько экстравагантный шаг, выдвинув кандидата-однофамильца врио губернатора. Сын одного из бывших глав региона Андрей Любимов победил в процессе тайного голосования вторую претендентку от коммунистов Эвелину Волкову. Теперь некоторая часть экспертов называет выбор КПРФ «спойлерским». Действительно, прием с кандидатом-однофамильцем зачастую используется партиями, не надеющимися на победу и просто стремящимися оттянуть голоса в свою пользу.

Еще одним кандидатом стала Александра Перехватова, выдвигаемая «Партией роста». Перехватова состоит на должности начальника главного архивного управления Рязанской области и позиционирует себя как «единственного человека в правительстве Рязанской области, не являющегося членом «Единой России».

От ЛДПР в предвыборную гонку включается Александр Шерин: этот кандидат серьезно подготовился к грядущим выборам, что следует из уже опубликованной им программы. Остальные кандидаты пока не готовы ознакомить избирателя со своими планами в случае победы. А вот Шерин кипит идеями, в случае победы кандидата в регионе должна появиться социальная карта жителя, будут увеличены средства на оснащение полиции, будет построена «Новая Рязань» на левом берегу Оки. Кроме того, ЛДПР обещает провести «кадровую чистку чиновничьего аппарата» и отстранить от должности всех чиновников, которые совмещают госдолжности и фактическое занятие бизнесом. Руководствоваться планируют информацией от спецслужб и Антикоррупционной рабочей группы.

И, наконец, от «Партии возрождения России» на пост губернатора претендует Святослав Голубятников, имеющий звание Героя России. Он собирался баллотироваться еще в 2016 году. Голубятников называет себя «единым народным кандидатом».

Подробности о предвыборной гонке в Рязанской области читайте в статье: Два Любимова, депутаты, герой и архивариус: выборы рязанского губернатора

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