Калуга, 25 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Калужские полицейские задержали жительницу Украины, которая пыталась незаконно провезти в Россию продукты питания. Жительницу Смелянского района Черкасской области Украины сотрудники линейного отделения полиции сняли прямо с поезда на калужской железнодорожной станции Сухиничи. Пассажирка вела с собой более 138,2 кг свиного сала, однако ветеринарных документов на него не было. Об этом 25 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области.

Roland Geider (Ogre) Сало

По данным ведомства, продать незаконно ввезённое в Россию сало гражданка Украины намеревалась продать на рынке в городе Брянске. Украинское сало специалисты ветеринарной службы освидетельствовали и признали его некачественным. Вся партия отправлена на утилизацию в крематорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 13 кг солёного шпика было изъято на ярмарке выходного дня в калужском городе Людиново. Товар был изъят у заезжего торговца с Украины. Мужчина продавал сало, не имея документов, подтверждающих качество товара. Подозрительное сало было уничтожено, а на продавца составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, в Калужской области в 2016 году было забраковано 6 тонн некачественных продуктов.