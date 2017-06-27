Тель-Авив, Израиль, 27 июня, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Поселенческое движение в Израиле — это сообщество людей, верящих в свою миссию возвращения земли обетованной потомкам тех, кто был изгнан с нее без малого 2000 лет назад. Что дает этим силу и веру в свои возможности делать то, что они считают своим священным долгом, а критики зачастую называют «незаконным захватом», рассказывает в своей статье политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Шмуэль Мушник. Цветение миндаля в Хевроне (фрагмент)

На территориях, примыкающих к юридически законным землям государства Израиль, проживают около 700 тысяч израильтян. В Восточном Иерусалиме проживает около четверти миллиона израильтян, в Иудее и Самарии (Западный берег) — приблизительно четыреста пятьдесят тысяч, включая проходящих там обучение студентов и военных. Эти люди привыкли быть объектом самой оголтелой критики и поводом для пропаганды враждебных Израилю сил. Некоторые даже называют их «израильским аналогом «Хезболлы», подразумевая неформальный статус как «еврейских поселенцев», так и иранских боевиков.

Термин «поселенцы» и используется по отношению к гражданам Израиля, проживающим на перечисленных уже территориях, чтобы подчеркнуть их юридически неопределенный статус. Но сами себя они определяют очень четко, и это можно понять, поинтересовавшись мировоззрением «религиозных сионистов» — значительной группы единомышленников, составляющей костяк «поселенческого движения». Если обычные сионисты выступают за создание еврейского государства, то религиозные сионисты добавляют к этой задаче «исполнение Божественного замысла» о евреях, в той форме, которая соответствует принятому в их среде толкованию. Накаленная вера в наличие прямой связи между современностью и «временами царей и пророков» позволяет этим людям, не обращая внимания на опасности и бытовые трудности, отвоевывать для своих поселков все большую и большую территорию, когда-то принадлежавшую коленам Израилевым, согласно Священному Писанию переселившихся в эту землю тысячелетия тому назад.

Конечно, демографическая гонка, в которой многодетные религиозные сионисты уже обгоняют палестинских арабов, не может служить доказательством непосредственного вмешательства Господа Бога в дела поселенческие. Но демографию придется учитывать, когда встанет вопрос о восполняемости поколений, который остро стоит сейчас в любой развитой стране. И с этой точки зрения за религиозными сионистами будущее Израиля.

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