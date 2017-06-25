Обнинск, Калужская область, 25 июня, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Соглашение об установлении партнерских отношений между Островецким районом Гродненской области Белоруссии и городом Обнинском Калужской области Российской Федерации подписали глава администрации Обнинска Владислав Шапша и председатель Островецкого районного исполнительного комитета Игорь Шалудин. Об этом 25 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службу администрации Обнинска.

Пресс-служба администрации Обнинска На церемонии

По данным мэрии, сегодня «Росатом» принимает активное участие в строительстве первой белорусской атомной электростанции рядом с Островцом, первый энергоблок которой планируют запустить в 2019 году. И Островец, недавно получивший статус города, — скоро станет городом белорусских атомщиков.

В работе на белорусской АЭС будут востребованы и выпускники обнинского Института атомной энергетики, а белорусский персонал будущей станции уже проходит обучение в Центральном институте повышения квалификации Госкорпорации «Росатом» в первом наукограде России — Обнинске. Все это и определило перспективы партнерских отношений белорусского Островца с российским Обнинском.

Добавим, что соглашение между городами было подписано в рамках выставки «Северный вектор Гродненщины» и международного экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества», где собрались представителей власти и бизнеса Белоруссии, России, Литвы и Польши.

Напомним, городами — побратимами с российским Обнинском являются: американскийОкридж, китайский Мяньян, литовский Висагинас. Обнинск такжетеснодружит с французскими Лиможем и Монпелье, итальянским Фраскати, финским Йювяскюля (ране — Ювескюля) и Тирасполем из Приднестровской Молдавской Республики.