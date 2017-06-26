Христианская вера не приемлет примитива и пошлости
Москва, 27 июня, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Трактовки, опрощающие и принижающие смысл написанного в Священном писании, приводят к закономерному результату. Многие современные люди начинают воспринимать христианскую проповедь как набор глупых и смешных тезисов, никак не согласующихся ни с научным мировоззрением, ни с повседневным опытом. Другая же часть наших современников тянется к примитиву, позволяющему «жить религиозной жизнью», по сути своей, подменяя христианство некоторым подобием магии. А христианство вовсе не примитивно и требует зачастую умственных усилий и воли к пониманию. В качестве одного из примеров, требующих тщательного изучения и трактовки, можно взять евангельскую историю с призванием Христом своих учеников, будущих апостолов. В чем отличие примитива в восприятии вероучения от желания понять истинную подоплеку происходящего, пишет постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.
Обычная картина, рисуемая воображением при чтении строк о призвании апостолов, зачастую представляет их некими «обладателями скрытого знания». Еще бы — подошел незнакомец, отвлек от повседневного дела и потребовал следовать за собой и быть его учеником. И тут же все, к кому он обращался, вставали и шли. Тут уж варианты, предстающие фантазии, начинают раскидываться целым веером. Или Учитель обладал сметающей силой убеждения и не стеснялся ее использовать, но это противоречит другим местам повествования, где говориться, что чудеса, происходившие вокруг Него, происходило по вере окружающих. Либо люди, которых Он призывал, были несерьезны и легкомысленны, только и ждали, чтобы под благовидным предлогом улизнуть в сторону от своих прямых обязанностей. Что тоже не сочетается с известными нам из дальнейшего текста Евангелия психологическими портретами учеников Христа.
Тогда в чем же дело? Можно ли понять этот эпизод, не впадая в объяснения через «священную экстрасенсорику» или отказываясь от объяснений вовсе? Да, можно, если обратить внимание на тот факт, что Христос не брал себе в ученики первых встречных и не стремился к бескрайнему увеличению круга апостолов, даже когда сетовал, что «жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:36−38).
Что же следует из этого факта — читайте в статье: Кто сегодня ученик Христа?
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