Москва, 27 июня, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Трактовки, опрощающие и принижающие смысл написанного в Священном писании, приводят к закономерному результату. Многие современные люди начинают воспринимать христианскую проповедь как набор глупых и смешных тезисов, никак не согласующихся ни с научным мировоззрением, ни с повседневным опытом. Другая же часть наших современников тянется к примитиву, позволяющему «жить религиозной жизнью», по сути своей, подменяя христианство некоторым подобием магии. А христианство вовсе не примитивно и требует зачастую умственных усилий и воли к пониманию. В качестве одного из примеров, требующих тщательного изучения и трактовки, можно взять евангельскую историю с призванием Христом своих учеников, будущих апостолов. В чем отличие примитива в восприятии вероучения от желания понять истинную подоплеку происходящего, пишет постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Ян Брейгель Старший. Христос проповедует на озере. Первая четверть XVII века

Обычная картина, рисуемая воображением при чтении строк о призвании апостолов, зачастую представляет их некими «обладателями скрытого знания». Еще бы — подошел незнакомец, отвлек от повседневного дела и потребовал следовать за собой и быть его учеником. И тут же все, к кому он обращался, вставали и шли. Тут уж варианты, предстающие фантазии, начинают раскидываться целым веером. Или Учитель обладал сметающей силой убеждения и не стеснялся ее использовать, но это противоречит другим местам повествования, где говориться, что чудеса, происходившие вокруг Него, происходило по вере окружающих. Либо люди, которых Он призывал, были несерьезны и легкомысленны, только и ждали, чтобы под благовидным предлогом улизнуть в сторону от своих прямых обязанностей. Что тоже не сочетается с известными нам из дальнейшего текста Евангелия психологическими портретами учеников Христа.

Тогда в чем же дело? Можно ли понять этот эпизод, не впадая в объяснения через «священную экстрасенсорику» или отказываясь от объяснений вовсе? Да, можно, если обратить внимание на тот факт, что Христос не брал себе в ученики первых встречных и не стремился к бескрайнему увеличению круга апостолов, даже когда сетовал, что «жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:36−38).

Что же следует из этого факта — читайте в статье: Кто сегодня ученик Христа?

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