Москва, 25 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Российская Федерация примет ответные меры в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом сегодня, 25 июня, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

George Chernilevsky Советская ракета средней дальности

Член Совета Федерации подчеркнул, что в российском Федеральном собрании будут внимательно отслеживать действия американского Конгресса, касающиеся законопроекта о выходе США и договора РСМД.

«Если выход из договора произойдёт и повлечёт за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — подчеркнул Озеров.

Также он напомнил, что у США нет никаких реальных оснований обвинять Россию в нарушении договора РСМД. Все выдвигаемые обвинения — голословны и не подкреплены никакими конкретными данными.

«Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны», — напомнил Озеров.

При этом он отметил, что Россия уничтожила на одну тысячу ракет больше, чем США.

Озеров считает, что законопроект о выходе США из договора РСМД можно рассматривать как продолжение антироссийской истерии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня группа конгрессменов-республиканцев предложила администрации Дональда Трампа вывести США из договора РСМД.

По данным американской прессы, в администрации Трампа назревает ожесточённая дискуссия на тему того, необходимо ли выходить из договора РСМД или этого делать не стоит.

Напомним, договор РСМД, заключённый ещё в 1987 году, является краеугольным в деле американо-российского разоружения и запрещает целый класс ядерных ракет.