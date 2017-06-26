Доха, 27 июня, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Катарский конфликт продолжает будоражить умы исследователей и экспертов. Еще недавно популярные версии происходящего разлетаются в прах, на их место встают новые. Но прежде чем обсуждать ту или иную политическую гипотезу, стоит внимательнее присмотреться к реально происходящему. Какова же канва событий, окружающая видимую часть конфликта? С ответом на этот вопрос знакомит статья редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Stranyplanety.ru

После выдвижения обвинений в поддержке терроризма, озвученных в сторону Катара Саудовской Аравией, поднялась волна поддержки этой позиции. Многие страны, как близкие соседи саудовцев, так и принадлежащие к достаточно отдаленным регионам, выступили с теми или иными негативными дипломатическими шагами по отношению к Дохе. В состав группы стран, согласных с саудовским обвинением вошли: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет. Чуть позже к ним присоединились Мальдивы, Маврикий и Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Все происходившее имело место почти сразу же после заключения Саудовской Аравией исключительно крупного контракта на поставку вооружений из США.

Казалось бы, ситуация выглядит однозначно, группа предполагавшегося к созданию военного блока суннитских государств не желает видеть в своих рядах Катар и действует с американского благословления. Но тут в дело вмешался Вашингтон. Стало известно о противоречивых шагах, предпринятых Трампом, сначала одобрившим поступок саудовцев, тут же предложил помощь катарскому эмиру в улаживании конфликта. Следом за ним госсекретарь США Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию «успокоится». Показательным моментом царящей неразберихи выглядит отставка посла США в Катаре Даны Шелл Смит, подавшей в отставку в такой момент, когда это можно было воспринять как протест против действий собственного правительства. Теперь Катар подписывает контракт на поставу американских истребителей на сумму 12 млрд. долл., а американские военные корабли заходят в катарские прибрежные воды для проведения совместных учений.

Итак, что же на самом деле может означать эта последовательность событий, и как на нее было бы правильнее отреагировать России?

Подробности читайте в статье: Загадки и тайны катарского кризиса

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Тарасова, посвященные событиям, происходящим в зоне ближневосточного конфликта.