Петрозаводск, 27 июня, 2017, 01:42 — ИА Регнум. В Петрозаводске состоялся большой слет поисковых клубов России. Эти люди посвящают свое свободное время поиску и идентификации останков воинов, погибших во время Великой отечественной войны, помогают воссоздать героическую историю защиты Родины. Какой необычный проект решил воплотить карельский поисковый клуб, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Александр Батов.

ИА «Республика Карелия» Музей под открытым небом

Идея карельских поисковиков состоит в том, чтобы превратить в музей место боя, состоявшегося в Великую Отечественную. «Высота 168,5», — так называется это место, где в сентябре 1941 года почти в полном составе погибла 313-я стрелковая дивизия. Погибла, но задержала прорыв к городу финских войск на несколько недель. А тогда, в самом начале войны, был драгоценен каждый день, на который удавалось сдержать врага. Недаром участники поисков прозвали место, где приняла бой 313-я стрелковая «Карельской Брестской крепостью». По словам участников поиска, время на высоте 168,5 как бы остановилось, по следам боев можно прочитать героическую повесть о защите этого клочка родной земли. И подвиг советских солдат, погибших, но не сдавшихся нужно увековечить именно здесь, на том месте, где он был совершен. 15 и 16 июня участники слета обсуждали и изучали особенности музейного дела, проводили лаборатории «Место боя как исторический памятник» и «Поисковый музей».

Ребята, участвующие в поисковом движении учатся, набираются опыта. Отрадно также, что их усилия не проходят незамеченными руководством краев и областей, где поисковики проводят свою деятельность. Поддержка в виде денежной помощи, полученного президентского гранта, позволила проложить дорогу к запланированному музею. Получили участники и церковное благословение, с приветственным словом член координационного совета «Поискового движения России» Нина Куликовских вручила карельскому клубу икону с благословения митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора.

Подробности читайте в статье: Поисковое движение России: создавать музеи, чтобы помнить

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