Ставрополь, 25 июня, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В трагедии, которая разыгралась на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае, вероятнее всего виноват сам водитель внедорожника. По информации управления ГИБДД по Ставропольскому краю, водитель мог заснуть за рулём. Кроме того, перевозка людей в машине осуществлялась с нарушением правил — на заднем пассажирском сидении находились четыре человека, а не три как положено.

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Кроме того, пока неизвестно, использовались ли детские удерживающие устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Chevrolet Captiva столкнулся лоб в лоб с большегрузом «МАН» 25 июня около 03:15 на 308 км федеральной трассе «Кавказ». В автомобиле, который ехал от Невинномысска в сторону Минеральных Вод, находились шесть человек — семейная пара и четверо детей.

Супруги и двое детей — девочка 9 лет и мальчик 10 лет — погибли на месте. Ещё двое детей — 12-летняя девочка и 14-летний мальчик были доставлены в больницу. Их состояние медки оценивают как тяжелое.

Госпитализация также потребовалась и водителю грузовой машины, которая после удара съехала в кювет.

По предварительным данным, в иномарке находилась семья из Франции, у них российско-французское гражданство.