Емельяненко не собирается завершать профессиональную карьеру
Нью-Йорк, США, 25 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, который потерпел сегодня, 25 июня, своё пятое поражение, заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Об этом он заявил на пресс-конференции после боя.
Напомним, в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке состоялся поединок между Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 180.
Митрион отправил Емельяненко в нокаут в первом раунде. Бой длился менее двух минут.
На пресс-конференции после боя Емельяненко заявил, что чувствует себя хорошо.
«Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально», — сказал Емельяненко.
Также журналисты спросили бойца, будет ли он продолжать профессиональную карьеру?
«Конечно, я же боец», — ответил Емельяненко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот бой стал для Емельяненко третьим после возвращения в MMA после трёхлетнего перерыва.