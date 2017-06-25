Нью-Йорк, США, 25 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, который потерпел сегодня, 25 июня, своё пятое поражение, заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Об этом он заявил на пресс-конференции после боя.

Dmitry Rozhkov Фёдор Емельяненко

Напомним, в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке состоялся поединок между Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 180.

Митрион отправил Емельяненко в нокаут в первом раунде. Бой длился менее двух минут.

На пресс-конференции после боя Емельяненко заявил, что чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально», — сказал Емельяненко.

Также журналисты спросили бойца, будет ли он продолжать профессиональную карьеру?

«Конечно, я же боец», — ответил Емельяненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот бой стал для Емельяненко третьим после возвращения в MMA после трёхлетнего перерыва.