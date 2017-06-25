Иркутск, 25 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Экипаж самолёта Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов, которые оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров, бушующих в Иркутской области. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Павел Аджигильдяев Самолёт Бе-200

Сообщается, что в Качугском районе Иркутской области экипаж самолёта-амфибии Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов. Спасатели, задействованные в тушении пожаров, оказались в огненном кольце. Экипаж воздушного судна в условиях сильной задымленности смог прийти на выручку и остановить быстро распространяющий верховой пожар.

Уточняется, что группа из 20 пожарных-парашютистов успешно ликвидировала два крупных лесных пожара, но оказалась в огненном кольце

Экипаж самолёта Бе-200 МЧС России в этот момент совершал сброс воды над лесным пожаром в соседнем Слюдянском районе. Узнав, что пожарные-парашютисты попали в кольцо огня, командир Бе-200 Александр Марнохай принял решение без дозаправки направиться в Качугский район на выручку товарищей.

«Медлить было нельзя, ведь речь шла о двух десятках человек, которым угрожает опасность. Мы забрали воду с Байкала и направились к ним. Подлетев к месту назначения, увидели страшную картину, два крупных пожара площадью более 200 гектар начинают соединяться, а пожарные-парашютисты оказываются в огненной ловушке», — рассказал Марнохай.

В итоге огонь стих только после третьего сброса воды. Совместными усилиями с наземной группировкой пожар удалось ликвидировать.

Напомним, на территории Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и в Кежемском районе Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров.