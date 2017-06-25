Анкара, 25 июня, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы на Ураза-байрам. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает CNN Turk.

World Economic Forum Реджеп Тайип Эрдоган

Сообщается, что Эрдоган почувствовал недомогание во время молитвы в честь праздника Ураза-байрам. Турецкие президент упал в обморок.

Позднее он обратился к гражданам Турции с заявлением, в котором пояснил, что недомогание было вызвано резким повышением уровня сахара в крови.

Эрдоган сообщил, что медики оказали ему всю необходимую помощь и теперь он чувствует себя хорошо.