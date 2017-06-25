Чита, 25 июня, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Сход с рельсов 32 вагонов грузового поезда, произошедший накануне, 24 июня, на перегоне Зилово — Зудыра Забайкальской железной дороги, прервал движение в обоих направлениях и привел к задержке следования пассажирских поездов. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, речь идет о трех поездах: № 99 Владивосток — Москва, № 100 Москва — Владивосток, № 392 Чита — Благовещенск.

Sebastian Terfloth Сход с рельсов

«Пассажиры поездов обеспечены дополнительным питанием и питьевой водой. Возобновить движение поездов по нечетному пути стало возможным 25 июня в 09:05 местного времени», — отмечается в сообщении Забайкальской железной дороги.

Ливкидация последствий ЧП продолжается. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. ОАО «РЖД» принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное происшествие в марте 2017 года имело место в Читинской области, где с рельсов сошли несколько вагонов с углем.