Каир, 25 июня, 2017, 09:07 — ИА Регнум. На территории зоопарка Гизы в Каире (Египет) произошёл крупный пожар. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Free Photo Fun Зоопарк Гизы в Каире

Сообщается, что пожар начался с деревянной будки, которая принадлежит гражданским службам египетской столицы.

Вскоре пламя с горящей будки перекинулось на деревья, растущие на территории зоопарка.

Масштабы пожара и данные о жертвах или пострадавших пока не приводятся.

Зоопарк Гизы — главная зеленая зона Каира. Это излюбленное место прогулок и отдыха жителей египетской столицы.