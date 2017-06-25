Ставрополь, 25 июня, 2017, 09:06 — ИА Регнум. На трассе в Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо граждан Франции, в том числе двое детей. Об этом сегодня, 25 июня, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что на 308-м километре федеральной трассы «Кавказ» произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из которых четверо погибли, в том числе двое детей. Ещё трое, в том числе два ребёнка, были госпитализированы в больницы Минеральных вод и Невинномысска.

Всего в легковом автомобиле находились шесть человек, из которых двое — взрослые, четверо — дети.

По предварительным данным, все они являются гражданами Франции.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.