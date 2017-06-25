Исламабад, 25 июня, 2017, 08:39 — ИА Регнум. В Пакистане более 120 человек погибли в результате возгорания бензовоза. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

Lommer Бензовоз

Инцидент произошёл на востоке Пакистана в штате Пенджаб. Многотонный бензовоз опрокинулся, и из него на трассу начало выливаться топливо.

Местные жители и проезжавшие мимо автолюбители столпились у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее.

Как рассказывают очевидцы, некоторые из людей курили сигареты прямо рядом с вытекающим на трассу горючим.

В итоге бензовоз вспыхнул огнём. Также загорелись десятки автомобилей и 75 мотоциклов, находившихся рядом.

В результате возгорания погибли 123 человека. Ещё 40 человек получили ранения. Большая часть пострадавших госпитализирована с ожогами 70% тела.