Вольск, Саратовская область, 25 июня, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В Саратовской области в городе Вольске шестилетний мальчик застрелил свою четырёхлетнюю сестру, играясь с охотничьим ружьём. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Саратовской области.

Pixabay.com Ружьё

Сообщается, что вечером 24 июня в правоохранительные органы города Вольска поступила информация об обнаружении в частном домовладении, тела 4-летней девочки с огнестрельным ранением.

Прибывшие на место происшествия полиция и следователи установили, что 6-летний брат жертвы нашёл хранившееся дома ружьё, из которого в ходе игры произвел выстрел, попав в сестру. В семье также есть третий ребенок, он не пострадал.

Следственные органы СК России по Саратовской области по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На месте происшествия работают самые опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.

Проводится весь комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего.