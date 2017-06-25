Москва, 25 июня, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев (ЛДПР) обрушился с критикой на игру российской футбольной сборной в решающем для неё матче Кубка Конфедераций против сборной Мексики. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает Championat.com.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Особенно сильно Лебедеву не понравилась игра российского голкипера Игоря Акинфеева, который пропустил два мяча в свои ворота, а также Юрия Жиркова, который во втором тайме получил красную карточку за удар локтем в лицо соперника.

Депутат считает, что тот уровень мастерства, который демонстрирует Акинфеев, давно не подходит для роли основного голкипера национальной команды. По мнению Лебедева, Акинфеев совершил две грубейшие ошибки в матче.

«Вратарём номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне», — заявил вице-спикер.

Что касается Жиркова, то его поведение, по мнению Лебедева, просто недопустимо, особенно с учетом важности данного матча для сборной.

«Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так», — заявил Лебедев.

Напомним, Жирков ударил локтем в лицо мексиканского футболиста и был удалён с поля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России потерпела поражение в матче против сборной Мексики со счетом 1:2. Российская команда не смогла выйти из группы А и завершает своё участие в Кубке Конфедераций