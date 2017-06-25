Вашингтон, 25 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Чикаго» обменял российского форварда Артемия Панарина в «Коламбус» на Брэндона Саада, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Брэндон Саад уже выступал за «Блэкхоукс», в периоде от 2011 по 2015 года. Затем был обменён в «Коламбус Блю Джекетс», где провёл два сезона. Вместе с «Чикаго» Саад выиграл два Кубка Стэнли в 2013 и 2015 годах соответственно. В прошедшем сезоне Саад, выступая за «Коламбус», набрал 53 (24 гола, 29 передач) очка в 82 матчах регулярного сезона, тем самым добившись с командой, места в плей-офф Кубка Стэнли.

Прошедший сезон стал для Панарина вторым в его карьере НХЛ. Артемий набрал 74 (31 гол, 43 передач) очка в 82 матчах регулярного сезона НХЛ 2016/2017. По итогам своего первого сезона в НХЛ Артемий Панарин завоевал приз лучшему новичку НХЛ (Колдер Мемориал Трофи) сезона 2015/2016.

Почему «Чикаго» отдал предпочтение Сааду вместо Панарина?

Саад и Панарин имеют одинаковую зарплату в 6 миллионов долларов, но у Саада на контракте есть ещё 4 года, когда у Панарина лишь два.

«Чикаго» также нужен игрок, который мог бы помочь компенсировать отсутствие Мариана Хоссы, который пропустит сезон 2017−18 из-за расстройства кожи. Саад может это сделать, с его катанием и двухсторонней игрой «Чикаго» нечего будет бояться.

«Блэкхокс» считают, что роль Панарина в клубе может в конечном итоге исполнить Алекс Дебринкат, динамичный молодой форвард ОХЛ, выступающий за Эри Оттерз, который уже побил рекорд клуба по забитым голам. Алекс забил 65 голов в 63 играх этого сезоне, добавив к ним ещё 62 передачи.

Большой плюс в том, что «Чикаго» уже знакомы с Саадом. Ожидается, что он будет играть в первом звене с ДжонатомТэйвзом и Патриком Кейном.

Почему «Коламбус» хочет Панарина вместо Саада?

«Блю Джекетс» нужен был резвый бомбардир, который будет реализовывать каждую возможность, Панарин как раз такой.

«Коламбус» был вымучен в плей-офф Кубка Стэнли, когда они пытались изо всех сил забить «Питтсбургу» в первом раунде Восточной Конференции. «Коламбус» забил 13 голов на 194 броска, когда «Питтсбург» забил 21 гол на 171 бросок.

Главный тренер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен сказал, что потерю можно компенсировать 23-летним форвардом Джошем Андерсоном, который забил 17 голов в прошлом сезоне.